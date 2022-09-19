Спасатели помогли трем заблудившимся рыбакам в лимане Краснодарского края

Рыбаков спасли. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае вечером 19 сентября спасателям поступил сигнал о заблудившихся рыбаках. Трое мужчин отправились на Курчанский лиман.

Стоит отметить, что рыбаки решили отдыхать не рядом с берегом и взяли лодку. Однако во время рыбалки у них сломался лодочный мотор. Мужчины не смогли самостоятельно вернуться на берег.

- Используя мотолодку, спасатели обнаружили пропавших рыбаков, - сообщили в пресс-службе “Кубань-СПАС”.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мужчин отбуксировали в безопасное место. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.