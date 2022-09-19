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Общество19 сентября 2022 11:05

Иван Нечаев избран мэром Приморско-Ахтарска

За Героя России проголосовало большинство депутатов городского Совета
Светлана ОВДЕЙ
Иван Нечаев - новый мэр Приморско-Ахтарска Фото: пресс-служба городской администрации

Иван Нечаев - новый мэр Приморско-Ахтарска Фото: пресс-служба городской администрации

Иван Нечаев избран мэром Приморско-Ахтарска. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Героя России выбрало большинство депутатов городского Совета. Избранный мэр произнес слова присяги и по правилам положил руку на Конституцию РФ и Устав Приморско-Ахтарска. Глава муниципалитета Максим Бондаренко поздравил нового мэра и вручил служебное удостоверение.

Звание Героя России Ивану Нечаеву присвоено 5 сентября 2008 года за мужество и героизм при исполнении воинского долга во время службы в 368 авиационному полку.