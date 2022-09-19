Черное море остыло до 24 градусов Фото: Олег УМАРОВ

Черное море остыло до 24 градусов в Краснодарском крае. Самые высокие температуры 19 сентября зафиксированы в Туапсе и Сочи, сообщили в Краснодарском гидрометцентре.

Так, в Туапсе море прогрелось до +24,4 градуса. Чуть холоднее вода в Сочи +24 градуса. На один градус опустилась температура моря в Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Тем временем Азовское море, в частности, в Темрюке остыло до +20 градусов. Отметка +18 зафиксирована в Ейске и Приморско-Ахтарске.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в трех городах Краснодарского края 18 сентября побит температурный рекорд. В то же время с начала недели синоптики обещают резкое похолодание более чем на 10 градусов.