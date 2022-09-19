Движение по мосту через реку Кубань под Краснодаром частично ограничат с 25 сентября по 25 декабря

На участках установят скоростной режим - до 40 км/ч Фото: Иван ВИСЛОВ

Под Краснодаром частично ограничат движение по мосту через реку Кубань. На участке с 25 сентября по 25 декабря пройдут ремонтные работы.

- На мосту через реку Кубань на км 1341+559 и мосту через реку Кубань на км 1342+060 трассы М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск пройдут ремонтные работы по устранению дефектов деформационных швов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На это время для водителей на участке установят скоростной режим до 40 километров в час. Кроме того, вместо четырех полос для проезда будут открыты две – по одной в каждом направлении.

- С 3 октября строительно-монтажные работы возобновятся на путепроводе в створе с ул. Уральской на км 1335+608 трассы М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.

На этом участке для водителей также установят скоростное ограничение – до 40 километров в час. А ширина дорожных полос уменьшится до трех метров.