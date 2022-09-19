Две фуры отправились в Белгородскую область и на границу с Харьковской областью Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край отправил 37 тонн продуктов для эвакуированных жителей Харьковской области. Об этом сообщил председатель Совета министров области Андрей Алексеенко, прибывший в регион пообщаться с людьми и проверить их условия проживания.

Так, на Кубани собрали 16 тысяч пакетов с продуктами первой необходимости. Одну фуру с гуманитарной помощью отправили на границу с Харьковской областью, а вторую – в Белгородскую область.

- Те, кто находится на территории РФ, получают необходимую помощь - как материальную, так и с оформлением документов. Всего из Харьковской области эвакуировались более 15 тысяч человек. Конечно, все хотят вернуться домой. Уверен, в обозримом будущем ситуация изменится. А пока стоит задача установить со всеми контакт, помочь обустроиться на новом месте, - отметил Андрей Алексеенко.

Напомним, Краснодарский край уже принял 185 жителей Харьковской области. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева их разместили в одном из санаториев Ейска.