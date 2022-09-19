Первую в России лабораторию технологий обучения математическим идеям открыли в Адыгее Фото: adygnet.ru

Первую в России лабораторию технологий обучения математическим идеям открыли в Адыгее. Она находится в Адыгейском государственном университете, сообщили в пресс-службе вуза.

В лаборатории будут исследовать развитие математических способностей одаренных детей, разрабатывать образовательные модули по школьной олимпиаде, курсы для студентов и программы дополнительного профобразования для педагогов.

- Основные направления деятельности новой лаборатории связаны с развитием математической креативности, таланта и одаренности, направлены на разработку уникальных образовательных программ и проведение прикладных научных исследований в области математического образования, - отметили в пресс-службе университета.

Новая лаборатория будет работать на базе научно-образовательного кластера «Институт точных наук и цифровых технологий».