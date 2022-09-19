Новый офис МФЦ открыли в Сочи Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый офис МФЦ открыли в Сочи. Он находится по улице Ясногорской, 16/7, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Предыдущий офис увеличили в три раза, зону для информирования оборудовали дополнительным доступом к порталу Госуслуг. А для детей здесь подготовили отдельный уголок.

Граждане при обращении в МФЦ дополнительно могут сфотографироваться на водительские права, оформить карту болельщика, отсканировать или распечатать документы.

Новый офис находится недалеко от остановок общественного транспорта. А на территории МФЦ для посетителей подготовлена бесплатная парковка.

- Офис МФЦ в Сочи в Хостинском районе давно нуждался в переезде. Уверен, новое помещение значительно повысит уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, - отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.