Новый баннер размещен на здании по улице Красной, 124 Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Праздничный баннер ко Дню города повесили в центре Краснодара. Полотно разместили на фасаде здания с часами по улице Красной, 124. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

Новый баннер подготовлен в зеленом цвете с кругами желтого и красного оттенков и фразой «Хорошо в Краснодаре уже 229 лет». При этом в трехзначном числе цифра «2» плавно не до конца сменяется тройкой.

- Число 229, переходящее в 230, намекает на предстоящий для Краснодара в следующем году юбилей, а разноцветные круги символизируют знаменитую подсветку из светящихся шаров, которая заработает ко Дню города. Мы постарались сделать баннер символичным и ярким, но при этом лаконичным, - рассказал главный архитектор Краснодара Артем Саламатин.

Кроме баннера, Краснодар украсят более чем тысячей флагов РФ, Краснодарского края и краевого центра. Полотна разместят по улицам Красных Партизан, Ставропольской, Северной, Красной.

А в городских парках установят светящиеся неоновые шары. Их разместят в скверах им. Горького по улице Кубанской Набережной, Пограничников на пересечении улиц им. Мачуги и Игнатова, Тургеневском на пересечении улиц им. Тургенева и им. Яна Полуяна, им. Самойленко на пересечении улиц Постовой и им. Седина.