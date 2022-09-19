Ребята выполнят задания по программа предыдущего учебного года Фото: Мария ЛЕНЦ

Проведение ВПР стартовало в школах Краснодарского края. Ученики напишут работы до 24 октября, сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Всероссийские проверочные работы выполнят учащиеся 5-9 классов по программам предыдущего учебного года.

- По результатам будет сформирована оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с федеральными требованиями, - отметила замглавы региона.

Так, пятиклассники напишут работы по русскому языку, математике и окружающему миру, а ученики шестых классов - по русскому языку, математике, истории и биологии.

Учащиеся 7-9 классов выполнят задания по русскому языку и математике. А восьмиклассники напишут работы по иностранному языку. Кроме того, учащиеся восьмых классов выполнят ВПР по двум предметам по случайному выбору.

Отметим, в этом учебном году школьники будут решать задания ВПР на компьютерах. В такой форме напишут работы шестиклассники по истории и биологии и ученики 7-9 классов по истории, биологии, географии и обществознанию.

- Школы сами выбирают онлайн или офлайн проводить срез знаний, - добавила Анна Минькова.