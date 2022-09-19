Педагог из Краснодара участвует в конкурсе «Учитель года России – 2022»

Екатерина Щербакова преподает математику в гимназии №23 Краснодара Фото: admkrai.krasnodar.ru

Педагог из Краснодара участвует во всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2022». Учитель математики гимназии №23 Екатерина Щербакова выступит на заключительном этапе в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее Екатерина Щербакова победила на региональном этапе профессионального конкурса. Педагог окончила факультет компьютерных технологий и прикладной математики КубГУ, а теперь преподает в одной из гимназий краевого центра.

- Учитель свободно владеет английским языком и использует его на уроках – говорит о математике, вводит новые термины и понятия сразу на двух языках. Теперь свои разработки она представит на федеральном конкурсе, - рассказали в пресс-службе администрации региона.

Заключительный этап стартует уже 21 сентября в Тюмени. С 22 по 27 сентября состоятся испытания первого тура – педагоги проведут для тюменских школьников уроки и внеурочные занятия.

По результатам 15 лауреатов пройдут во второй тур, в котором проведут мастер-класс и презентуют профессиональные техники.

По итогам двух туров станут известны имена пяти призеров. 3 октября педагоги поедут в Москву на третий этап. Учителя обсудят с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым актуальные задачи образования и предложат идеи по развитию.

А имя победителя профессионального конкурса озвучат 5 октября. Педагогу вручат главный приз – большого хрустального пеликана.