В Адыгее водитель иномарки попал в больницу после столкновения с комбайном

В хуторе Екатерининском Гиагинского района Шевроле столкнулось с комбайном. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В хуторе Екатерининском Адыгеи Шевроле столкнулось с комбайном. В результате аварии водитель иномарки получил множественные травмы.

- Госавтоинспекция Адыгеи напоминает водителям о строгом соблюдении установленного скоростного режима. В целях профилактики подобных аварий, - подчеркнули в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», 27-летний парень с полученными травмами был доставлен в республиканскую больницу. Полиция проводит проверку для установления всех деталей, способствовавших данному ДТП.