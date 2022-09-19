Повар из Краснодара поучаствовал в кастинге шоу «Битва шефов»

Сергей Смольников приготовил тар-тар из лосося

Повар из Краснодара поучаствовал в кастинге известного кулинарного шоу «Битва шефов». Сергей Смольников боролся за место в команде одного из профессионалов – Константина Ивлева и Рената Агзамова.

35-летний житель краевого центра работает шеф-поваром. Для участия в кастинге он выбрал тар-тар из лосося – именно это блюдо приготовил краснодарец для ведущих телепрограммы и шеф-поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова.

Если Сергей прошел кастинг, то теперь попадет в одну из команд и продолжит участие в шоу. На каждом этапе наставники будут оценивать блюда подопечных и выбирать тех, кто пройдет в следующий раунд.

Победителем станет один из шефов, ученик из команды которого выиграет финальный поединок.

Посмотреть выпуск кастинга, в котором поучаствовал Сергей, и узнать, прошел ли он испытание, можно уже 19 сентября в 19:00 на телеканале «Пятница».