В Краснодаре в ЖК «Иван-да-Марья» и «Парусная регата» проходят итоговые проверки

ЖК «Иван-да-Марья» и «Парусная регата» завершают. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре на двух крупных долгостроях проходят итоговые проверки. Жилые комплексы «Иван-да-Марья» и «Парусная регата» регулярно посещает вице-губернатор края Евгений Наумов.

- Объекты достраиваем с помощью Фонда защиты территорий и региональной строительной компании. Уже вышли на финишную прямую, которой является жилой комплекс «Иван-да-Марья». Департамент архитектуры и градостроительства города уже озвучил замечания по результатам итоговой проверки. Сейчас их устраняют, - сообщил Евгений Наумов.

Уточняется, что итоговая проверка на «Парусной регате» проходит с 14 сентября. Сейчас там завершают литеры 2 и 3. Более 480 человек ждут ключи от своих квартир. Также два литера достраивают в ЖК «Иван-да-Марья». Там жилье ждут порядка 140 человек.

Долгострои получат заключения о соответствии проекту и акты ввода в эксплуатацию только после устранения всех замечаний.