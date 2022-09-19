В Тимашевске пропал 19-летний парень. Фото: «Лиза Алерт».

На Кубани 11 дней разыскивают 19-летнего парня. Последний раз молодого человека видели в Тимашевске.

- Мужчина среднего роста – 180 сантиметров и среднего телосложения. У него черные короткие волосы и светло-карие глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что на момент пропажи парень был одет в белую футболку, черные шорты и белые кроссовки. С собой у него была черная поясная сумка.

Для оповещения о местонахождении молодого человека или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.