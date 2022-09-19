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Общество19 сентября 2022 16:12

В Сочи мужчина попытался украсть аппаратуру из кафе и устроил стрельбу

Нападавший выстрелил в хозяина заведения
Мария ЧАЛАЯ
В Лазаревском районе вооруженный человек попытался украсть аудиоаппаратуру из кафе.

В Лазаревском районе вооруженный человек попытался украсть аудиоаппаратуру из кафе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи мужчина попытался украсть аудиоаппаратуру из кафе и устроил стрельбу. Вооруженный разбой произошел в Лазаревском районе. Злоумышленник взломал ролл-ставни и пытался совершить грабеж, когда в помещении появился хозяин заведения.

26-летний оренбуржец выстрелил во владельца кафе из травматического пистолета и попытался скрыться. Полицейские задержали нападавшего. Он подозревается в нападении на предпринимателя.

- У мужчины изъяли травматический пистолет и похищенное имущество. На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, - сообщил заместитель начальника полиции УВД по Сочи Сергей Полуяров.

Уточняется, что задержанного заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.