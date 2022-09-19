Осенью в городе высадят около 17,8 тысяч деревьев и кустарников. Фото: пресс-служба мэрии Краснодара.

В Краснодаре до конца года высадят 25 тысяч деревьев и кустарников. Планируется, что осенью в городе появится около 17,8 тысячи саженцев. Зеленые насаждения высаживают в рамках акции «Краснодар — 10 000 деревьев».

- От аварийных и больных деревьев в городе необходимо избавляться. Но мы должны и высаживать что-то взамен. У нас красивый, зеленый, южный город. И он не должен только казаться таким. Мы должны сделать его зеленым в первую очередь для наших детей, - сообщил и. о. главы города Максим Слюсарев.

Уточняется, что этой осенью вдали от городских подземных и наземных коммуникаций Центр озеленения и экологии Краснодара высадит 619 деревьев и 2 тысячи 578 кустарников.

Также планируется, что осенью высадят 300 деревьев по улице Новороссийской. Они появятся вдоль железнодорожной линии.

Администрациям внутригородских округов предоставит саженцы мэрия города. Далее деревья передадут для последующей посадки органам ТСЖ, ТОС, РЭП, управляющим компаниям, общественным организациям и депутатам городской Думы.