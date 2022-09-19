Volkswagen не уступил дорогу трамваю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре после столкновения с иномаркой трамвай сошел с рельсов и врезался в светофор. Авария произошла в районе 20:20 на пересечении улиц Каляева и Бабушкина.

- По предварительным данным, 44-летний водитель Volkswagen двигался по улице Бабушкина. Он ехал со стороны улицы Трубилина в сторону Труда. Иномарка не уступила дорогу трамваю на пересечении с улицей Каляева. Он имел преимущество, - сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что произошло столкновение. В результате него вагон сошел с рельсов. Он врезался в неработающий светофор, а легковушка задымилась.

В аварии никто не пострадал.