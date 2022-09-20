Школьники спасли семью из трех человек. Фото t.me/BogodistovAA

В Геленджике двое школьников спасли тонущую семью с четырехлетним ребенком. 12-летний Дмитрий Алтухов и 14-летний Тихон Евшанов во время тренировки по парусному спорту услышали крики о помощи и заметили идущий под воду катамаран.

- Ребята подошли на своей яхте к туристам, когда они уже были полностью в воде. В лодку взяли ребенка, а мама и папа схватились за борт. Тихон и Дмитрий успокаивали напуганных отдыхающих, пока к ним на помощь шел катер, - сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Уточняется, что ребята не растерялись в экстренной ситуации. Они все сделали правильно.

Кроме того, глава города лично встретился со школьниками и поблагодарил их за героический поступок. Также он сказал спасибо родителям, которые правильно воспитали детей.