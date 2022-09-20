Житель Сочи незаконно изготовил более 40 тонн вина и чачи

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Фото: УВД по Сочи

Полицейские Сочи осматривали дом мужчины в рамках оперативного сопровождение уголовное дела. Правоохранители обнаружили технику, которую используют для изготовления алкоголя на дому.

-Там же оборудовано помещение для хранения готовой продукции, -отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

К слову, полицейские обнаружили целый склад незаконной продукции. В пластиковых бутылках была разлита жидкость с пометкой «вино» и «чача». Правоохранители изъяли не менее 40 тонн незаконного алкоголя.

-В настоящее время проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.