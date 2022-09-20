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Общество20 сентября 2022 4:25

В Сочи девушка залезла на карниз пятого этажа и танцевала

Для чего она туда залезла - неизвестно
Ангелина НАЗАРЧУК
Женщина в серых штанах и розовой кофте выполняла странные движения. Фото: соцсети

Женщина в серых штанах и розовой кофте выполняла странные движения. Фото: соцсети

В Сочи местные жители заметили девушку на карнизе многоэтажного дома. Женщина в серых штанах и розовой кофте выполняла странные движения на пятом этаже, держась за форточку. А во рту у незнакомки был чупа-чупс.

Возможно, девушка забыла ключи и пыталась таким образом попасть обратно в квартиру. Некоторые свидетели предположили, что она просто захотела потанцевать.

-Было страшно за девушку. Боялись, что упадет. Но, к счастью, все обошлось, - рассказывают очевидцы.

Для чего девушка залезла на карниз - остается загадкой.