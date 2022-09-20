В Майкопе на пенсионерку завели уголовное дело за порчу машины

65-летняя жительница республиканской столицы повредила металлическим ключом покрытие машины соседа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе следствием возбуждено уголовное дело за умышленные повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений. Санкции предусматривают до 5 лет лишения свободы за данное правонарушение.

- Установлено, что между двумя жильцами многоэтажки произошла ссора из-за припаркованного во дворе автомобиля, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Очередной конфликт закончился тем, что 65-летняя жительница республиканской столицы повредила металлическим ключом покрытие машины соседа. 70-летний майкопчанин подал заявление в полицию.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее осудят ювелира за кражу драгоценностей. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.