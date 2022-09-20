Погода в Адыгее 20 сентября 2022: республику настигнет непогода

Узнали, какой будет погода в Адыгее 20 сентября 2022 Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 20 сентября 2022.

В Майкопе 20 сентября местных жителей ожидают дожди. Максимальная температура воздуха +21°C. Днем погода безветренная. Во второй половине дня по республиканской столице также пройдут небольшие осадки. К вечеру температура опустится до +13°C. Ветер восточный, 2 м/с. Местами грозы.

Погода в Лаго-Наки будет облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +21°C. Ветер западный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +14°C. Местами возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный, 1 м/с.