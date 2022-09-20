Ввести учреждение в эксплуатацию планируют уже в ноябре Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Детский сад на 350 мест достроили по улице Кирилла Россинского в Краснодаре. Ввести учреждение в эксплуатацию планируют уже в ноябре. Об этом сообщили накануне на еженедельном аппаратном совещании.

Новый детский сад рассчитан на 16 групп, из них четыре – ясельные. В двухэтажном здании оборудовали помещения для групп, пищеблок, прачечную, медпункт, спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога и хозпомещения.Сейчас в учреждение завозят мебель и оборудование.

А во дворе детского сада подготовили игровую зону и 16 теневых навесов.

В настоящее время в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской продолжают строить два дошкольных учреждения на 350 мест, одно из которых готово почти на половину.

- Достроить детский сад планируют к середине 2023 года. Параллельно армируют фундаменты второго детского сада и большой школы, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.