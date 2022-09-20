До 2024 года в крае планируем построить еще более 20 детских садов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 20 тысяч новых мест в детских садах ввели на Кубани с 2015 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

За это время в регионе построили и отремонтировали 162 дошкольных учреждения. Сейчас все детские сады Краснодарского края посещают более 260 тысяч детей. А работают с ребятами почти 27 тысяч педагогов.

При строительстве и ремонте детских садов в них подготавливают новые группы, спортивные и музыкальные залы, медпункты, пищеблоки, площадки с теневыми навесами. Кроме того, в учреждениях работает круглосуточная охрана, установлены видеокамеры и тревожные кнопки.

- В результате ввели порядка 20 тысяч мест. Это стало возможным благодаря планомерному увеличению финансирования из регионального бюджета, активному участию в федеральных программах, нацпроектах «Демография» и «Жилье и городская среда». До 2024 года планируем возвести еще более 20 объектов, - отметил глава региона.