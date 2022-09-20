Жители Кубани в августе взяли автокредиты почти на 3 млрд рублей

Краснодарский край вошел в пятерку регионов по количеству выданных автокредитов Фото из архива КП

Жители Кубани в августе взяли автокредиты почти на 3 миллиарда рублей. Так, за месяц в регионе выдали 2,3 тысячи займа на 2,99 миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщили в Объединенном кредитном бюро.

Уточняется, что Краснодарский край вошел в пятерку лидеров по количеству выданных автокредитов. Регион расположился на четвертом месте. Больше, чем в крае, выдали кредитов в Москве - 3,58 тысячи кредитов на 6,35 миллиарда рублей, в Московской области - 3,67 тысячи на 5,75 миллиарда рублей - и в Санкт-Петербурге - 3,04 тысячи займов на 4,65 миллиарда. После Кубани в рейтинге идет Татарстан - 2,42 тысячи автокредитов на 2,46 миллиарда рублей.

Кроме того, регион занимает четвертое место и по самым крупным взятым кредитам. Так, на Кубани в среднем выдавали займы на 1,28 миллиона рублей.

Всего в августе выдали 48,21 тысячи автокредитов на 56,82 миллиарда рублей. Уточняется, что средний объем займа сохранился на уровне 1,2 миллиона рублей.

- За восемь месяцев банки выдали 298,63 тысячи автокредитов на 374,48 миллиарда рублей. Общее количество новых займов снизилось на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования - на 60%. За восемь месяцев прошлого года россияне взяли в банках 562,62 тысячи кредитов на 597,76 миллиарда рублей, - озвучили данные в Объединенном кредитном бюро.