У жителей Адыгеи за неделю семь раз изымали наркотики

У местных жителей изымали синтетические наркотики и коноплю Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Адыгее за прошедшую неделю зарегистрировали семь наркопреступлений. У местных жителей изымали синтетические наркотики и коноплю.

- На территории Майкопа сотрудники ГИБДД остановили иномарку с 44-летним водителем и 21-летним пассажиром. В их машине обнаружен подозрительный пакет с 26 свертками, с содержимым, внешне напоминающим синтетический наркотик - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Эксперты-криминалисты подтвердили, что найденное вещество - почти 20 граммов соли.

Кроме того, у 46-летнего мужчины в доме обнаружили тайник с коноплей. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Аналогичный случай произошел в Кошехабльском районе. 50-летний местный житель хранил в спичечных коробках подозрительную растительную массу. Полицейские также обнаружили у него два пакета и 11 бумажных свертков с аналогичным веществом.

Как удалось узнать «КП» -Кубань», на данный момент проводится проверка, по ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.