На трассе Джубга-Сочи водитель тягача погиб под колесами собственного автомобиля

Мужчина от полученных травм скончался на месте. Фото: соцсети

На трассе Джубга-Сочи произошла жуткая авария 19 сентября. Инцидент случился около 09:30 часов рядом с поселком Новомихайловский Туапсинского района.

Водитель Ford двигался со стороны Сочи в Джубгу. 29-летний мужчина превысил допустимую скорость. В результате водитель не смог справиться с управлением и врезался в стоящий тягач Volvo.

-После чего последний сбил 42-летнего водителя, который вышел кабины грузовика, - сообщили в Госавтоинспекции.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. По факту аварии проводится проверка.