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Общество20 сентября 2022 6:18

Мэрия Сочи выявила очередной самострой в Адлерском районе

Материалы готовятся для передачи в суд
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэрия Сочи продолжает работу по выявлению самостроев. Фото: https://t.me/zemkontlosochi

Мэрия Сочи продолжает работу по выявлению самостроев. Фото: https://t.me/zemkontlosochi

Мэрия Сочи продолжает работу по выявлению самостроев. Очередной незаконный объект администрация обнаружила в Адлерском районе.

- На земельном участке с кадастровым номером 23:49:0420021:2792 началась реконструкция незавершенного объекта недвижимости, - сообщили в пресс-службе управления муниципального земельного контроля Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, владелец объекта не сообщил о строительстве и реконструкции. Документы администрации не предоставили. Материалы готовятся для передачи в суд.