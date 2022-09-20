Мэрия Сочи выявила очередной самострой в Адлерском районе

Мэрия Сочи продолжает работу по выявлению самостроев. Фото: https://t.me/zemkontlosochi

Мэрия Сочи продолжает работу по выявлению самостроев. Очередной незаконный объект администрация обнаружила в Адлерском районе.

- На земельном участке с кадастровым номером 23:49:0420021:2792 началась реконструкция незавершенного объекта недвижимости, - сообщили в пресс-службе управления муниципального земельного контроля Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, владелец объекта не сообщил о строительстве и реконструкции. Документы администрации не предоставили. Материалы готовятся для передачи в суд.