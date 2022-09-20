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Общество20 сентября 2022 6:26

На пляже в Сочи утонул 46-летний мужчина во время шторма

СК проводит проверку
Ангелина НАЗАРЧУК
Мужчину не удалось спасти.

Мужчину не удалось спасти.

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи 19 сентября на пляже утонул 46-летний мужчина. Инцидент произошел рядом с Адлерским ж/д вокзалом. В этот день действовало штормовое предупреждение. Все пляжи были закрыты и купаться в море запрещали.

По словам очевидцев, двое мужчин решили проигнорировать все предупреждения и пошли плавать в бушующем море. Волны стали сразу накрывать отдыхающих. Одному мужчине удалось выплыть на берег. Пострадавшему сразу оказали помощь.

Ко второму бросились спасатели, а очевидцы помогли вытащить мужчину из моря. К сожалению, его не удалось спасти. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

- По факту гибели 46-летнего мужчины территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Спасатели напоминают о том, что купаться в шторм категорически запрещено.