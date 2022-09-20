Нагрузка на Мамайском перевале в Сочи сократилась на 70% из-за новой схемы движения

Принятые меры оказались эффективными. Фото: ФКУ "Черноморье"

В Сочи на Мамайском перевале удалось разгрузить пробку. Дорожники изменили схему движения. Специалисты отметили существенное снижение многокилометровых заторов.

- Городская межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения г. Сочи приняла решение об изменении схемы движения на участке км 168+700 – 169+300 федеральной трассы А-147 Джубга – граница Абхазией, - напомнили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Дорожники оперативно нанесли новую временную разметку. Она продолжает действовать до сих пор. На Мамайском перевале увеличили количество полос до двух.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, время прохождение данного участка сократилось на 60-70%. Принятые меры оказались эффективными.