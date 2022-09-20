В московском музее откроется выставка 23 сентября об истории Адыгеи

В Москве откроется выставка, посвященная истории адыгов. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Государственный музей Востока объявил об открытии выставочного проекта «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций». Выставка открывается 23 сентября и пройдет в рамках проекта «100 лет государственности Адыгеи», передает пресс-служба музея.

- Выставочный проект открывает раздел, посвященный достижениям и перспективам развития Республики Адыгея. Представленные экспонаты, документы, фото и видеоматериалы раскрывают основные направления деятельности современной Адыгеи, - рассказали в пресс-службе музея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»- Кубань», на выставке представят более 500 экспонатов из музея Адыгеи. Посетители смогут увидеть одежду, предметы быта, ювелирные изделия и оружия адыгов.