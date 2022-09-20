Дегустацию вареников с картошкой проведут на фестивале в Атамани 24 сентября

Фестиваль «Казачья слава» состоится 24 сентября Фото: t.me/atamani_kazachya

Дегустацию вареников с картошкой проведут на фестивале «Казачья слава» в Атамани. Праздник в честь 230-летия со дня высадки черноморских казаков на Тамани пройдет уже в субботу, 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

Для гостей фестиваля выступят краевые вокальные и хореографические коллективы, организуют работу интерактивной площадки «Ярмарочный разгуляй» с хороводными играми, викторинами, эстафетами, ярмарку народных промыслов и ремесел от кубанских кузнецов, гончаров и мастеров декоративно-прикладного творчества.

Конная группа почетного караула Кубанского казачьего войска исполнит для зрителей джигитовку. А угостить участников фестиваля планируют варениками с картошкой.