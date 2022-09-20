Горожане фотографировали страстных любовников

Публичным сексом занялась пара на улице Новороссийска. Их сфотографировали прохожие.

Молодых людей охватила страсть настолько, что они легли на ступенях рядом со стадионом "Труд".

- Совсем они не раздевались, но все недвусмысленные телодвижения говорили о том, чем они заняты, - описали происходящее горожане в соцсетях. - Рядом старики ходят, дети. А им все равно.

Надо сказать, большинство новороссийцев осудили такое откровенное поведение в общественном месте. Но были и те, кто порадовался за пару.

- Лучше заниматься любовью, а не плохими вещами. В этом нет ничего предосудительного, - оставили отзывы горожане с альтернативной точкой зрения на произошедшее.

Напомним, в начале сентября в сеть попало видео, где на побережье Черного моря около пансионата «Южный» компания туристов публично занималась групповым сексом. При этом их не смущало то, что рядом находились дети. Одного из участников оргии нашли и наказали.