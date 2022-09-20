Адыгея вошла в топ-5 регионов по здоровому образу жизни

Жители Адыгеи вошли в пятерку среди регионов по приверженности к здоровому образу жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адыгеи вошла в топ-5 регионов по здоровому образу жизни. Об этом сообщили специалисты РИА рейтинг.

- В основе рейтинга восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда, - сообщили в пресс-службе РИА.

Тройку лидеров заняли Дагестан, Чеченская Республика и Кабардино-Балкария. Адыгея заняла четвертое место, получив 84,4 балла по оценивающимся критериям.

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