В полицию Адыгеи за сутки поступило 232 сообщения о происшествиях

Большинство сообщений о происшествиях поступало от жителей Майкопа и Тахтамукайского района
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 232 заявления и сообщения о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 80 и Тахтамукайского района - 56.
Кроме того, за этот период задержали четыре пьяных водителя. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.
По данным МВД, было зарегистрировано шесть преступлений. У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические средства, а также установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина.
- В Адыгее за сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 315 нарушений правил дорожного движения, из них 26 - допущено пешеходами.