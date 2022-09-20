В полицию Адыгеи за сутки поступило 232 сообщения о происшествиях

Большинство сообщений о происшествиях поступало от жителей Майкопа и Тахтамукайского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 232 заявления и сообщения о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 80 и Тахтамукайского района - 56.

Кроме того, за этот период задержали четыре пьяных водителя. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, было зарегистрировано шесть преступлений. У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические средства, а также установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина.

- В Адыгее за сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 315 нарушений правил дорожного движения, из них 26 - допущено пешеходами.