Движение трамваев изменится вечером 20 сентября Фото из архива КП

В Краснодаре пять трамваев 20 сентября будут работать по измененному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Вечером составы № 2, 8, 15, 21, 22 пройдут по измененным маршрутам из-за ремонта трамвайных путей по улице Садовой, - уточнили в мэрии.

Так, после 22:30 трамваи № 8 и 22 поедут от конечной остановки в Восточное депо по улице Коммунаров.

А составы № 2, 15 и 21 от конечных остановок после 22:40 проследуют по улице Коммунаров до железнодорожного вокзала «Краснодар-1». Затем трамваи поедут в Западное депо.