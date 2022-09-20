В Майкопском университете началось обучение по программе «Школа фермеров»

По завершению обучения выпускники получат дипломы государственного образца, а также возможность претендовать на получение поддержки от Минсельхоза России. Фото: пресс-служба МГТУ

В Майкопском государственном технологическом университете стартовало обучение второго потока образовательного проекта «Школа фермера». Участниками школы стали индивидуальные предприниматели и самозанятые владельцы личного подсобного хозяйства.

- Образовательная программа Школы рассчитана на два месяца и включает в себя лекционные и практические занятия, которые будут проводить опытные специалисты из числа профессорско-преподавательского состава МГТУ, - сообщили в пресс-службе университета.

По завершении обучения выпускники получат дипломы государственного образца, а также возможность претендовать на получение поддержки от Минсельхоза России.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что студенты МГТУ прошли практику в республиканском ЦУР. Ребята научились работать с системами обратной связи.