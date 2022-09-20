На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 16 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 701 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 94 детей, самому младшему из которых семь дней. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 414 положительных результатов, в Тимашевском районе - 47, в Тбилисском - 33, в Сочи - 32, в Приморско-Ахтарском - 20, в Анапе – 18. 17 пациентов прибавилось в Выселковском муниципалитете, 11 - в Мостовском, 10 - в Кореновском, по 9 – в Калининском и Туапсинском, по 8 - в Ейском и Курганинском, по 7 – в Новороссийске и Павловском районе.

- В Армавире и Крымском районе заболели по 6 жителей, в Белоглинском – 5, в Геленджике, Динском и Усть-Лабинском - по 4, в Славянском, Темрюкском, Щербиновском - по 3, в Абинском, Гулькевичском, Новопокровском и Кущевском - по 2, в Кавказском, Каневском, Лабинском, Новокубанском и Отрадненском – по одному, - сообщили в краевом оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 16 пациентов. Тем временем с выздоровлением в регионе выписали 1032 человека.