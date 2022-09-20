Сочи занял второе место по бронированию новогодних туров

Спрос на аренду жилья вырос в 7 раз Фото: Андрей АБРАМОВ

Туроператоры составили список самых популярных направлений на Новый год. Сочи занял второе место по бронированию путевок на зимние праздники. К слову, средняя стоимость номера в сутки обойдется туристу в 10 тысяч рублей.

По словам экспертов, россияне начали бронировать дома на новогодние праздники уже в сентябре. Спрос на аренду жилья вырос в 7 раз по сравнению с 2021 годом. В связи с этим увеличилась и стоимость проживания на 11%.

-Среди опрошенных 65% арендуют дома на новогодние праздники компанией свыше пяти человек. Еще 20% бронирований приходит от семей, - сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.

Первое место в списке занимает Шерегеш (13762 за сутки). А на третьем месте по популярности туров на Новый год возглавил Кисловодск (5250 рублей за сутки).