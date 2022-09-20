В Краснодаре 40% жителей справляются с осенней хандрой с помощью секса

Жители Краснодара рассказали о методах, которые помогают им справляться с осенней хандрой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Краснодара рассказали о методах, которые помогают им справляться с осенней хандрой. Исследование провели эксперты онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu. Всего участниками опроса стали 1207 человек из разных городов России.

Так, при борьбе с осенней хандрой 40% краснодарцев предпочитают секс с любимым человеком. Такой же процент жителей поднимает себе настроение покупкой ювелирных украшений. 26% участников опроса в этом случае обновляют гардероб. А каждый пятый житель обновляет гаджеты или заедает тоску сладким. Еще 26% покупают технику для дома, а 46% тратят деньги на близких.

20% опрошенных жителей осенью дают себе обещание больше спать, каждый пятый планирует чаще заниматься хобби, а 6% - учить иностранные языки. 13% респондентов собираются переехать, 6% - осуществить крупные покупки, а 26% - познакомиться с новыми людьми.

Тем временем 40% краснодарцев заметили упадок сил. 46% отметили, что по улицам города ходит больше грустных людей. Такой же количество участников отметили, что окружающие стали больше злиться.

У 20% жителей краевого центра осень ассоциируется с дождями и похолоданием, а у трети – с тоской и унынием.

40% участников исследования, чтобы отвлечься от проблем, чаще смотрят фильмы и сериалы, 33% больше времени проводят с друзьями, а 13% - занимаются спортом. В то же время каждый пятый предпочитает выпить, 13% обращают внимание на вредную еду, 6% курят, а 13% - совершают импульсивные покупки.