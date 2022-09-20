На Кубани 90% мидий и устриц выращивают в Геленджике Фото: t.me/gelenkurort

В Краснодарском крае 90% мидий и устриц выращивают в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Крупнейшая ферма расположена в селе Дивноморском. Она расположена в километре от берега.

- Вода в Черном море обладает низкой соленостью. Поэтому местные устрицы после того, как их выловили, не надо выдерживать в опресненной воде. К вашему столу они доставляются в самом свежем виде, - рассказали в администрации курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что производство устриц в крае за шесть месяцев выросло на 25%. За полгода на Кубани произвели 10 тонн моллюсков. На 16% увеличилось и производство мидий – специалистам удалось добыть 252 тонны деликатеса.

А с 2020 года объем производства мидий и устриц в регионе увеличился на 65%.