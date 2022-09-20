Шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» продлили на три дня в Сочи

Билеты уже доступны к продаже.

Шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» решили продлить в Сочи. Это связано с высоким спросом у зрителей. Балет на льду можно будет посмотреть 21, 23 и 24 сентября.

- С самого первого дня премьеры нашего «Лебединого озера» в Сочи в августе я ежедневно получаю сотни сообщений от зрителей с благодарностями и восхищениями. Сейчас, когда в Сочи продолжается бархатный сезон, по многочисленным просьбам жителей Сочи и гостей курорта мы приняли решение организовать три дополнительных шоу и ждем всех на эти заключительные летние представления! - рассказала Татьяна Навка.

По словам олимпийской чемпионки, за все время гастролей балет на льду посмотрели не менее 50 тысяч зрителей. Шоу проходит в ледовом дворце «Айсберг». Билеты уже доступны к продаже.