В онкодиспансер Адыгеи направят 117,7 млн рублей на покупку нового оборудования

На данный момент для диспансера уже приобретено 14 единиц медоборудования Фото: Иван Макеев

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году Минздрав Адыгеи запланировал приобрести новое медицинское оборудование для республиканского онкологического диспансера. На эти цели направят 117,7 млн рублей.

- В онкологический диспансер приобретут передвижной рентгенаппарат С-дуги, специализированный мультиспиральный компьютерный томограф, видеогастроскоп, а также лазерная установка для фотодинамической терапии, - рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент уже приобретено 14 единиц медоборудования.