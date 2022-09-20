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Общество20 сентября 2022 9:27

В онкодиспансер Адыгеи направят 117,7 млн рублей на покупку нового оборудования

В республике реализуют нацпроект
Валерия ГОДОВНИКОВА
На данный момент для диспансера уже приобретено 14 единиц медоборудования

На данный момент для диспансера уже приобретено 14 единиц медоборудования

Фото: Иван Макеев

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году Минздрав Адыгеи запланировал приобрести новое медицинское оборудование для республиканского онкологического диспансера. На эти цели направят 117,7 млн рублей.

- В онкологический диспансер приобретут передвижной рентгенаппарат С-дуги, специализированный мультиспиральный компьютерный томограф, видеогастроскоп, а также лазерная установка для фотодинамической терапии, - рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент уже приобретено 14 единиц медоборудования.