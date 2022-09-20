Фото предоставлено родственниками женщины

Голую виновницу ДТП под Краснодаром нашли мертвой в поле с подсолнухами. Предварительно, причиной смерти могло стать обезвоживание.

Напомним, авария на трассе М-4 «Дон» произошла в середине августа неподалеку от Краснодара. Тогда 42-летняя женщина за рулем иномарки столкнулась с легковушкой «ВАЗ». После этого водитель закрылась в салоне автомобиля. Вместе с ней тогда ехал ее трехлетний сын, который во время столкновения получил травмы.

После аварии женщина внезапно исчезла. Родственники тогда забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Спустя чуть больше месяца ее нашли мертвой.

- Найдена, погибла, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.