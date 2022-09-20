Теперь мужчина проведет три месяца в колонии-поселении Фото из архива КП

Жителя Краснодара на три месяца отправили в колонию из-за неоплаченного штрафа. Мужчина задолжал 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, краснодарец обвиняли по ст. ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба». Суд назначил тогда мужчине штраф – 25 тысяч рублей. Но оплачивать его тот не пожелал. Краснодарец старался избегать судебных приставов, что изначально ему удавалось.

Но мужчину все-таки удалось задержать.

- В ходе проведения исполнительно-разыскных действий местонахождение осужденного было установлено, после чего в Прикубанский районный суд Краснодара было направлено представление о замене штрафа другим видом наказания, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССР по региону.

Во время рассмотрения мужчина оплатил часть штрафа – почти 20 тысяч рублей. Однако это не помогло.

В результате суд заменил наказание. Теперь краснодарец проведет три месяца в колонии-поселении.