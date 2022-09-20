Третий асфальтобетонный завод запустили на Дальнем западном обходе Краснодара

Новый завод позволит ускорить строительство Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Третий асфальтобетонный завод запустили на строящемся Дальнем западном обходе Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый завод появился на производственной площадке в станице Новотитаровской. Здесь уже есть три предприятия - два асфальтобетонных и один цементно-бетонный. Уточняется, что четвертый завод запустили, чтобы ускорить работы – он работает круглосуточно и может выпускать асфальтобетонные смеси разных стандартов.

В час оборудование производит 240 тонн материала. Для этого используют отечественное сырье. Песок и щебень сюда поставляют из собственных карьеров, а битум – из соседних регионов.

Всего в строительстве Дальнего западного обхода задействовано более 800 специалистов и 200 единиц техники и 300 единиц транспорта.

Трасса протяженностью 51,2 километра пройдет у станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и выйдет на 1304 километр участка М-4 «Дон» в районе станицы Динской.

- Это позволит пустить весь транзитный транспорт мимо Краснодара, что увеличит пропускную способность дальних подходов к Крымскому мосту и сократит время в пути к Черному морю, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.