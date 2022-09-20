AVA Group обустроил тротуар для школьников микрорайона Новознаменского в Краснодаре

Фото предоставлено пресс-службой AVA Group

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group обустроил тротуар на улице Войсковой. С просьбой оснастить проезжую часть тротуаром к застройщику обратился общественный актив жилого района Новознаменский г. Краснодар, так как по этой улице проходит путь детей в школу. Администрация города поддержала инициативу.

Тротуар пролегает вдоль ЖК «Спортивный парк», построенного девелопером АСК (входит в состав AVA Group). Общая площадь тротуарного полотна составила 390 кв. м., длина установленных дорожных бордюров – 256 м.п. Была проведена вертикальная планировка земли, устройство бетонного основания и установка бордюров. К обустройству тротуара приступили в начале сентября, и уже 10 сентября была завершена укладка финишного слоя – асфальтного покрытия.

«Мы внимательно относимся к просьбам как жителей наших жилых комплексов, так и всего района. Узнав, что дети совершают небезопасный путь в школу по необустроенной обочине, мы постарались в максимально сжатые сроки провести все необходимые согласования и геодезические работы с тем, чтобы уже в начале учебного года на улице Войсковой появился тротуар», - отметил директор по строительству AVA Group Игорь Кучерявский.