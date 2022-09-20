Женщина выполняла странные движения. Фото: соцсети

В Сочи туристы не перестают удивлять местных жителей и других отдыхающих своим поведением. Накануне люди заметили женщину, которая выполняла странные движения рядом с морем.

Секс в Сочи заметили на побережье

Загоревшая туристка в ярко-фиолетовом купальнике стояла на побережье, вытянув руки вперед. Женщина начала активно делать круговые движения тазом, а после двигала бедрами вперед и назад. Некоторые очевидцы подумали, что пенсионерка таким образом занимается сексом сама с собой.

-Это, наверное, какой-то новый вид танцев, - предполагали другие отдыхающие.

Однако “Комсомольская правда”-Кубань” выяснила, что это зарядка для похудения. Популярная танцевальная тренировка появилась в Китае. Эффективная зарядка для похудения называется Kiat Jud Dai. Фитнес-тренеры выяснили, что особое движение тазом и поясничным отделом позвоночника помогает избавиться от лишних килограммов.