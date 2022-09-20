Следователи начали проверку после обнаружения тела женщины, голой попавшей в ДТП под Краснодаром

Проводится проверка Фото из архива КП

Следователи начали проверку после обнаружения женщины, голой попавшей в ДТП под Краснодаром. Ее тело спустя месяц нашли неподалеку от места аварии.

- Территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, авария на трассе М-4 «Дон» произошла в середине августа под Краснодаром. Тогда 42-летняя женщина за рулем иномарки столкнулась с легковушкой «ВАЗ». После этого водитель закрылась в салоне автомобиля. Вместе с ней ехал трехлетний сын, который во время столкновения получил травмы.

Но после аварии женщина внезапно исчезла. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Спустя чуть больше месяца ее нашли мертвой.

Тело женщины обнаружили в поле с подсолнухами неподалеку от места ДТП. Предварительно, причиной смерти могло стать обезвоживание.