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Общество20 сентября 2022 11:43

Следователи начали проверку после обнаружения тела женщины, голой попавшей в ДТП под Краснодаром

Спустя месяц ее нашли мертвой неподалеку от места аварии
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка Фото из архива КП

Проводится проверка Фото из архива КП

Следователи начали проверку после обнаружения женщины, голой попавшей в ДТП под Краснодаром. Ее тело спустя месяц нашли неподалеку от места аварии.

- Территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, авария на трассе М-4 «Дон» произошла в середине августа под Краснодаром. Тогда 42-летняя женщина за рулем иномарки столкнулась с легковушкой «ВАЗ». После этого водитель закрылась в салоне автомобиля. Вместе с ней ехал трехлетний сын, который во время столкновения получил травмы.

Но после аварии женщина внезапно исчезла. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Спустя чуть больше месяца ее нашли мертвой.

Тело женщины обнаружили в поле с подсолнухами неподалеку от места ДТП. Предварительно, причиной смерти могло стать обезвоживание.