Детский сад на 160 мест по переулку Элеваторному в Краснодаре планируют достроить до конца 2022 года

Детский сад готов на 84% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Детский сад на 160 мест по переулку Элеваторному в Краснодаре готов на 84%. Достроить дошкольное учреждение планируют до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Двухэтажный детский сад возводят на участке 0,7 гектара. Здесь примут восемь групп – по две от 1,5 до 3, 3-4, 4-5 лет и по одной для детей.

В учреждении подготовят группы, кухню, прачечную, медпункт, музыкальный и физкультурный залы. А во дворе появятся веранды, прогулочные зоны с игровыми и спортивными площадками.

- Важность этого объекта сложно переоценить. Сейчас решается вопрос дефицита детсадов в центральной части Краснодара. В этом году по плану мы должны сдать в эксплуатацию пять дошкольных учреждений больше, чем на 1100 мест, - отметил и.о. директора городского департамента строительства Александр Мадовский.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре достроили детский сад на 350 мест по улице Кирилла Россинского. В учреждение завозят мебель и оборудование.